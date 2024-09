Milano, 15 set. (askanews) – Donald Trump è al sicuro “dopo gli spari nelle sue vicinanze”. Lo ha dichiarato il portavoce della campagna elettorale dell’ex presidente Usa, Steven Cheung, in un comunicato, non fornendo ulteriori dettagli, riferisce la Cnn. “Il presidente Trump è al sicuro dopo gli spari nelle sue vicinanze. Al momento non ci sono ulteriori dettagli”, ha detto Cheung.