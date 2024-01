Spazio, bandiera Ordine di Malta verso Iss con Missione Axiom 3

Roma, 19 gen. (askanews) – È partita da Cape Canaveral, in Florida, – ieri alle 22.49 ora italiana – la missione Axiom 3 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dopo un viaggio di 36 ore, l’equipaggio si aggancerà alla ISS domani mattina, sabato 20 gennaio. Ad accompagnare gli astronauti – tra cui il colonello dell’Aeronautica italiana Walter Villadei – anche la bandiera con la croce bianca a otto punte del Sovrano Militare Ordine di Malta.

“Dopo essere stata dispiegata nel corso di nove secoli nei cinque continenti, la nostra bandiera ha varcato anche i confini terrestri. Per noi è motivo di grande orgoglio sapere che la bandiera che sventola sui nostri ospedali, centri medici e ambulatori nonché là dove operano i nostri volontari e dipendenti – anche in zone di guerra – sia ora in orbita, parte di una missione dal grande valore scientifico volto alla realizzazione di un mondo migliore per tutti” ha dichiarato il Ricevitore del Sovrano Ordine di Malta, Fabrizio Colonna, commentando la partenza della missione.

La bandiera con la croce ottagona, anche nota come “bandiera delle Opere”, è il vessillo sotto il quale da quasi mille anni si adoperano in 120 paesi del mondo oltre 150mila persone, tra membri, volontari e dipendenti dell’Ordine di Malta, al fine di alleviare la sofferenza del prossimo e per diffondere il messaggio di pace e di speranza proveniente dal Sommo Pontefice.

In occasione dell’iniziativa, le Poste Magistrali dell’Ordine di Malta hanno dedicato uno speciale annullo postale che riproduce una immagine della Stazione Spaziale Internazionale in orbita terrestre, affiancata dalla bandiera della attività dell’Ordine di Malta. Completano l’annullo le scritte “Sovrano Militare Ordine Di Malta” e “Poste Magistrali”, la leggenda “Lancio Axiom Mission 3” e la data “19.I.2024”.

Al termine della missione spaziale – che avrà una durata prevista di 14 giorni – la bandiera sarà riconsegnata all’Ordine di Malta nell’ambito di una cerimonia dedicata al Palazzo Magistrale, sede del governo dell’Ordine di Malta a Roma.