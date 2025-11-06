Spettacolo, Andrea Rizzolini torna in tour con “Th!Nk”

Roma, 6 nov. (askanews) – Uno spettacolo di mentalismo che parla del mentalismo. Uno show che svela al pubblico che la magia non esiste, e allo stesso tempo dimostra che è possibile crederle. “Th!Nk” di Andrea Rizzolini torna in tour ed è pronto a sfidare ancora una volta il pubblico con un assunto che è solo in apparenza una contraddizione: il trucco c’è, ma non vi diciamo quale.

Prodotto da Officine dell’Incanto con la regia di Piero Venesia, lo show fonde teatro, letteratura e filosofia con illusioni spettacolari. Un gioco di specchi in cui l’arte di leggere la mente – resa celebre da serie televisive come The Mentalist o Lie to Me – diventa il punto di partenza per esplorare le contraddizioni del pensiero umano e quelle “zone di frizione” in cui le nostre credenze entrano in contrasto tra loro.

Campione italiano di mentalismo, autore di “Incanti” e capitano della squadra italiana di magia che quest’anno ha fatto dell’Italia la nazione più premiata ai campionati del mondo, Rizzolini parte in tour da Gallarate il 27 novembre (Teatro Condominio), e continua il 29 novembre a Milano (Teatro Lirico), il 30 novembre a Bergamo (Teatro Colognola), per proseguire il 2 dicembre a Brescia (Teatro San Giulia), il 4 dicembre a Modena (Teatro Michelangelo), il 5 dicembre a Padova (Teatro Ai Colli) e il 6 dicembre a Pordenone (Teatro Pileo).

Nello spettacolo, coinvolge il pubblico tra esperimenti psicologici e illusioni percettive: legge nel pensiero una parola, distingue il vero dal falso dal tono della voce, coinvolge tutta la sala in un numero di ipnosi. E lo fa presentando una nuova figura di mentalista: non più un oscuro personaggio dai poteri soprannaturali, né uno Sherlock Holmes dalle abilità straordinarie, ma un illusionista disposto a ragionare con gli spettatori su quanto loro stessi siano disposti a credere a quello che sentono e che vedono.