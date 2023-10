Spoticar Direct, sistema di vendita online di veicoli second hand

TORINO (ITALPRESS) – Spoticar il brand del Gruppo Stellantis per il second-hand per i marchi Fiat, Jeep, Peugeot, Citroèn, Opel e Abarth lancia anche in Italia il servizio “Spoticar Direct”.

Oltre ai veicoli disponibili attraverso la rete di concessionari Spoticar, sarà possibile acquistare direttamente sul sito spoticar.it un’ampia scelta di vetture provenienti dallo stock Stellantis. Online saranno disponibili auto usate, controllate e ricondizionate, rispettando gli elevati standard che prevedono fino a 100 punti di controllo sui componenti di sicurezza, meccanici, carrozzeria. “Spoticar Direct” consentirà ai Clienti di accedere direttamente a una gamma ancora più ampia di quella disponibile negli showroom della propria area geografica. Potranno inoltre prenotare il ritiro dell’auto presso il punto vendita preferito, senza costi di trasporto aggiuntivi.

L’esperienza di acquisto phygital, che integra il meglio del mondo fisico e digitale è molto importante per Spoticar. Il cliente “Spoticar Direct”, infatti, potrà usufruire di un Call Center dedicato che lo supporterà nella fase di selezione della vettura. Le fasi finali del processo di acquisto, come il pagamento e la consegna, si svolgeranno nel punto vendita scelto dal Cliente dove i consulenti alla vendita presenteranno le caratteristiche principali della vettura ed effettueranno la consegna al cliente. “Con “Spoticar Direct”, adesso siamo in grado di offrire un percorso phygital che offre una gamma ancora più ampia di veicoli usati, utilizzando la nostra rete Spoticar presente su tutto il territorio italiano. “L’innovazione ci permette anche di continuare a rafforzare la posizione di leadership di Spoticar” ha dichiarato Giuseppe Di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).