Stellantis, 40 Jeep Renegade 4xe per la Polizia locale di Roma

TORINO (ITALPRESS) – Si rafforza il sodalizio tra Stellantis Fleet & Business e le forze dell’ordine sul territorio nazionale: nello specifico, 40 Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid in allestimento Limited sono a disposizione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Si tratta del primo Suv con tecnologia Plug-In Hybrid a indossare la divisa della Polizia Locale di Roma. Jeep Renegade 4xe è dotato di un motore a quattro cilindri turbobenzina di 1.3 litri e di un motore elettrico posteriore, per una potenza complessiva di 190 CV. I Suv Jeep oggetto della fornitura sono dotati di una serie di accessori personalizzati, tra cui un pannello a messaggi variabili, che consente di visualizzare informazioni specifiche in tempo reale, come ad esempio avvisi di emergenza o per la circolazione stradale.

Il pannello a messaggi variabili è posizionato sulla barra del tetto, insieme ai tradizionali lampeggianti blu a led, e può essere gestito da una centrale di controllo installata all’interno del veicolo. Inoltre, la dotazione luminosa è completata da un faro centrale a led per la profondità, collocato nella parte anteriore centrale del tetto, e da una coppia di ripetitori a led blu rettangolari, posizionati ai lati della calandra, accanto ai gruppi ottici anteriori. Infine, sulla sommità del parabrezza è presente una scritta adesiva “Polizia Roma Capitale” in modo che sia immediatamente riconoscibile anche dai conducenti che precedono il veicolo. Tutti questi accessori sono progettati per garantire una maggiore visibilità del veicolo e migliorare la capacità della Polizia locale di comunicare in modo efficace con i cittadini durante le operazioni di sicurezza pubblica.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Stellantis-