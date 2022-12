Stellantis, al Ces 2023 la mobilità del futuro

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis porta la sua visione di una nuova era di mobilità libera e innovativa al CES 2023, il più grande evento mondiale dedicato alla tecnologia che si svolgerà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2023. Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, è stato invitato dal CES a tenere un discorso sulla visione di Stellantis giovedì 5 gennaio, presso il Palazzo Ballroom del Venetian Resort. “Al CES mostreremo il meglio della nostra tecnologia che punta a soddisfare i nostri clienti e ad affrontare la più grande sfida globale di oggi, il cambiamento climatico”, ha dichiarato Tavares. “Vedrete come stiamo realizzando propulsioni elettrificate e prive di emissioni, come il nostro software sta rendendo la mobilità più semplice e sicura e come la sostenibilità sia radicata in tutte le nostre decisioni. L’obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 è la nostra stella polare”, ha aggiunto.

Tra i punti salienti della presentazione da segnalare il debutto mondiale del Peugeot Inception Concept, illustrato di Linda Jackson, CEO di Peugeot, e del Ram 1500 Revolution BEV Concept, presentato da Mike Koval, CEO di Ram.

L’esposizione Stellantis, nella West Hall del Las Vegas Convention Center, includerà Ram 1500 Revolution BEV Concept: Ricco di esclusive funzionalità tecnologiche avanzate e basato sulla STLA Frame, l’architettura BEV-by-design per veicoli body-on-frame, il Ram 1500 Revolution BEV Concept rappresenta una roadmap visionaria e uno sguardo al futuro, evidenzia come il marchio leader nel segmento dei pick-up ridefinirà ancora una volta questa categoria di veicoli.

Peugeot Inception Concept: Esposto dopo la presentazione mondiale, il Peugeot Inception Concept mostra l’emozione del design e la visione per il futuro del marchio con un abitacolo che reinventa l’esperienza a bordo, ridisegna lo spazio interno e reinterpreta i gesti di guida intorno al Peugeot i-Cockpit di nuova generazione.

Marchio Jeep 4xe: La leggendaria capacità off-road del marchio Jeep è ora potenziata da un’iniziativa globale di elettrificazione che trasformerà la propulsione 4xe nel nuovo 4×4. Jeep offrirà il 100% dei modelli con una variante elettrificata entro il 2025, coerentemente con la visione del brand di garantire libertà di movimento a zero emissioni su strada e in off-road.

Chrysler: Presenta le prime applicazioni nordamericane della nuova connettività Stellantis e gli ultimi sviluppi riguardo al lancio del primo veicolo elettrico a batteria Chrysler nel 2025 e all’offerta di una gamma completa di veicoli elettrici a batteria nel 2028.

Dodge Charger Daytona SRT BEV: Questo concept reimmagina l’idea di “muscle car” e getta uno sguardo sul futuro elettrificato di Dodge attraverso un veicolo che si guida come una Dodge, ha l’aspetto di una Dodge, suona come una Dodge ma è dotato di una propulsione a zero emissioni.

Fiat: presenterà il “Fiat Metaverse Store”, il primo showroom interattivo al mondo basato sul metaverso, per una brand experience semplice e coinvolgente al tempo stesso, già online e attivo presso lo stand di Microsoft al CES.

Free2move: Il marchio di servizi di mobilità di Stellantis offre una piattaforma multimodale a 360 gradi che si adatta perfettamente alle esigenze dei consumatori privati e professionali. Questa piattaforma software agile, scalabile e modulare è pronta a integrare tutti i servizi di mobilità futuri, come la micromobilità o il trasporto autonomo.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Stellantis-