Stellantis, Tajani a Fi: matrimonio con Italia non si può interrompere

Roma, 13 dic. (askanews) – “Non dobbiamo sottovalutare il caso Stellantis: il rapporto tra quella casa automobilistica e l’Italia è un rapporto d’amore. E’ vero che prima la Fiat, poi la società creata da Marchionne, poi Stellantis hanno avuto tanto dallo Stato, è verissimo, ma è anche vero che quel settore industriale ha dato anche tanto all’Italia creando competitività, crescita e lavoro e questo matrimonio non si può interrompere, non si può concludere oggi. Ecco perché come governo abbiamo pensato che nel giro di un paio d’anni riusciremo a investire circa un miliardo di euro per sostenere il settore dell’automotive”. Lo ha detto il segretario

nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nella sua relazione al

Consiglio nazionale del partito, in corso alla Camera.