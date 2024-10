Stellantis, Tavares: lasciare a fine mandato nel 2026 è opzione

Milano, 3 ott. (askanews) – Carlos Tavares potrebbe lasciare Stellantis al termine del suo contratto a inizio 2026. “E’ un’opzione, c’è comunque tempo per risollevare la situazione del gruppo” ha detto Tavares facendo riferimento alla data di scadenza del suo contratto a margine di una visita allo stabilimento di Sochaux in Francia. Stellantis ha avviato la ricerca di un nuovo Ceo, spiegando che si tratta di una procedura normale per un gruppo così complesso in vista della prossima scadenza del contratto di Tavares.

“Nel 2026 avrò 68 anni un’età ragionevole per andare in pensione”, ha aggiunto Tavares.

Lzp