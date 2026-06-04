Stragi ’93, Meloni: confermata inesistenza rapporti tra Berlusconi e mafia

Roma, 4 giu. (askanews) – “L’archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 rappresenta l’ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: dopo decenni di indagini e processi, si chiude anche quest’ultimo capitolo con l’unica conclusione possibile, ovvero l’assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.