Su Tivusat musica e danza sotto le stelle fino a fine giugno

ROMA (ITALPRESS) – Gli ultimi dieci giorni di giugno si accendono su Mezzo (canale 49 di Tivusat) con una selezione di spettacoli musicali e coreutici. Opera, sinfonica, jazz e danza contemporanea si alternano in prima serata per chiudere il mese.

Sabato 21 giugno alle 20:30 va in onda Romèo et Juliette di Gounod, in una produzione dell’Opernhaus di Zurigo diretta da Roberto Forès Veses. I protagonisti Benjamin Bernheim e Julie Fuchs danno voce e anima agli amanti shakespeariani in un allestimento potente e lirico.

Domenica 22 si celebra Johannes Brahms. Alle 20:30, Daniel Lozakovich e Klaus Màkelà eseguono il Concerto doppio e la Sinfonia n.1 con l’Oslo Philharmonic; alle 22, Riccardo Muti dirige i Berliner Philharmoniker nella Sinfonia n.2, registrata a Bari, con brani di Rossini e Verdi a completare il programma Giovedì 19 è la serata dedicata al jazz ECM. Alle 20:30 il trombettista Avishai Cohen si esibisce con il suo quartetto dalla Philharmonie de Paris. Subito dopo, alle 21:30, Anouar Brahem incanta con l’oud, accompagnato da Dave Holland, Django Bates e Anja Lechner.

Martedì 24 alle 20:30, spazio alla danza con Chaplin di Mario Schròder per il Leipziger Ballet. Un’originale rilettura coreografica del mito del cinema muto, sulle musiche di Chaplin, Adams e Barber

Venerdì 27 si chiude con due appuntamenti imperdibili. Alle 16:00, il Quintetto per archi n.2 di Brahms, interpretato dal Takàcs Quartet con Nabuko Imai, offre un tuffo nella musica da camera. In serata, alle 20:30, il ciclo “New Frontier” propone un concerto con brani di Perry, Adams e Ives, diretti da Susanna Màlkki con la violinista Leila Josefowicz e la Royal Concertgebouw Orchestra

– News in collaborazione con Tivusat –

– Foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).