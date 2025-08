Sulle tracce dei cowboy, Colorado meta da scoprire per gli italiani

Denver, 6 ago. (askanews) – Il Colorado ha tanti soprannomi, dalla Svizzera d’America al Rocky Mountain Empire, tutti meritatissimi. Ma all’avvicinarsi di uno storico anniversario, forse quello più significativo è “Stato del Centenario”, essendo diventato Stato 100 anni dopo la firma della Dichiarazione d’Indipendenza, della quale il 4 luglio 2026 gli Stati Uniti d’America festeggeranno i 250 anni.Per il turismo italiano si tratta di una meta con ancora molti aspetti da scoprire, anche grazie alla versatilità illustrata da Brand Usa, visit Estes Park e visit Colorado springs, che va dai panorami di montagne incredibili, allo The Stanley Hotel (Estes Park) che ha ispirato il capolavoro di Stephen King, “Shining”. Sino alla Pikes Peak Cog Railway che porta a 4.300 metri attraverso l’Englemann Canyon, a pochi chilometri da Colorado springs. “Siamo felici di dare il benvenuto a più italiani in Colorado. Ora abbiamo un volo diretto tra Denver e Roma (United Airlines) e siamo così entusiasti di rendere ancora più facile esplorare il nostro stato. Abbiamo quattro stagioni magiche qui, in quattro parchi nazionali: molto da esplorare. Stiamo iniziando a vedere arrivare più italiani in Colorado, sempre di più ora: sono nella nostra top ten dei visitatori e siamo davvero entusiasti di far crescere ancora di più questo numero” spiega Julie Dufault, Senior Manager of International Promotions per Colorado Tourism Office.Tra le voci del turismo cresce anche quella spirituale. E la santa più celebrata è un’italiana: “Sì, Madre Cabrini è ovviamente una delle sante preferite qui in Colorado: c’è una statua e un santuario, che rappresenta quello che ha fatto qui in Colorado, sulle montagne e stiamo iniziando a celebrare il giorno di Madre Cabrini a ottobre, di più rispetto ad altre festività. E siamo davvero entusiasti di dare un po’ di risalto al lavoro straordinario che ha fatto questa donna per l’umanità”, aggiunge Dufault.E poi ci sono i cowboy, parte dell’immaginario italiano anche grazie alla cinematografia. “Sì, qui in Colorado siamo sicuramente conosciuti per la nostra storia del selvaggio West, oltre al patrimonio ancestrale dei Pueblo che potrete ammirare nel Parco Nazionale di Mesa Verde, nella parte meridionale dello stato. Abbiamo anche fantastici treni storici: 7 opzioni che hanno tutte portato i cowboy dal con i loro grandi carichi di oro e argento. E abbiamo diverse opzioni di ranch per viaggiatori e ospiti in tutto lo stato. Alcuni storici, altri lussuosi, sicuramente qualcosa per tutti per vivere l’esperienza del West americano”.Così mentre l’idea del cowboy è tornata a farsi strada nei nostri cervelli negli ultimi anni, l’hashtag #cowboycore snocciola sui social milioni di visualizzazioni e la moda cavalca l’estetica da Far West, la destinazione Colorado potrebbe rapidamente scalare posizioni. Con una radice che affonda anche nel nostro cinema, negli spaghetti western e prosegue all’infinito. Perché difficilmente si potrebbe trovare un simbolo più potente del cowboy per la profonda voglia di viaggiare in America.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Alessandro ViolanteImmagini askanews