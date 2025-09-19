Super rimonta di Paolini su Svitolina, 1-1 tra Italia e Ucraina in BJK Cup. Sarà decisivo il doppio

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia femminile del tennis nella prima semifinale della Billie Jean King Cup contro l’Ucraina ha ristabilito la parità. Sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, dopo il successo di Marta Kostjuk su Elisabetta Cocciaretto, col punteggio di 6-2 6-3, è arrivata l’affermazione di Jasmine Paolini, in rimonta, su Elina Svitolina.

La numero uno azzurra, ottava nella classifica Wta, ha sconfitto la numero uno ucraina, 13esima giocatrice del ranking mondiale, con lo score di 3-6 6-4 6-4. Nel secondo parziale Paolini era sotto nel punteggio per 4-2 e la ucraina ha avuto anche due palle per andare avanti 5-2. Qui l’italiana ha uscito la sua rinomata grinta, risalendo la china e vincendo 4 giochi consecutivi e quindi il set. Poi, nel terzo parziale, l’azzurra ha chiuso la pratica.

Fra poco il doppio decisivo: per il team tricolore dovrebbero giocare Jasmine Paolini e Sara Errani. L’Italia, capitana da Tathiana Garbin, è campione in carica nella Billie Jean King Cup. Nell’altra semifinale, in scena domani, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna.

LA GRINTA DI PAOLINI

“Siamo ancora vive, sono felice”. Lo ha detto Jasmine Paolini, a caldo, dopo la rimonta contro Elina Svitolina che ha portato sull’1-1 il match fra l’Italia e l’Ucraina, valido per le semifinali della Billie Jean King Cup. “E’ stato un match tostissimo, sono contenta di come sono stata in partita. Per prima cosa ringrazio tutti i tifosi, italiani e cinesi, mi hanno sostenuto per tutto il match. E’ stato fantastico. Sono felice di averli avuti dalla mia in ogni punto. Ora bisogna ricaricare le pile velocemente”, ha aggiunto la numero uno azzurra, ai microfoni di SuperTennis. “Il tennis a volte gira su pochi punti, stavolta la partita è girata a mio vantaggio“, ha concluso Paolini, che ha rimontato dal 6-3 4-2 in favore dell’avversaria.

LA DELUSIONE DI COCCIARETTO

“Oggi è stata una partita difficile, lei ha giocato molto bene e io ho commesso molti errori. Proverò a prenderne il positivo: giocare queste partite è incredibile, ne ho disputata un’altra e c’è sempre qualcosa da capire e da migliorare”. Così Elisabetta Cocciaretto dopo la sconfitta in singolare. “Nel primo game avevo fatto il punto per andare avanti 1-0 ma poi ho commesso un brutto errore. Dopo quel game lei ha guadagnato in fiducia e io mi sono innervosita cercando di restare aggrappata la match. In ogni caso nel primo set ho giocato peggio che nel secondo: devo imparare a come calarmi nel momento, come giocare questo tipo di match perché contro una top player come lei non è mai facile”, ha aggiunto la marchigiana. “Nel secondo set ci sono stati molti game più equilibrati, sul 2-2 non sono riuscita a sfruttare le mie occasioni. Devo giocare più partite questo livello, ho bisogno di migliorare e capire come giocare in quei momenti della partita”, ha concluso Cocciaretto.

