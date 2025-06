Supercoppa Europea a Udine, Gravina “Orgogliosi di ospitare questa finale”

UDINE (ITALPRESS) – “Vi ringrazio per la sensibilità dimostrata all’interno delle riflessioni legate al mondo del calcio e di tutto quello che, con questo e altri eventi di tale portata, ci sta intorno”. Lo ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc e primo vicepresidente Uefa,presentando la Supercoppa che vedrà sfidardi a Udine il prossimo 13 agosto il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, che ha conquistato l’Europa League.

“Nella casa sportiva del patron Pozzo ho sempre trovato un modello di riferimento per professionalità, passione e lungimiranza. Ringrazio il sindaco e il presidente Fedriga che ci hanno aiutato nell’investimento su un binomio importante: sport e turismo. In questo territorio si è valorizzato un brand turistico, attraverso l’Udinese: è un segnale importante. Siamo orgogliosi, come Italia, di ospitare questa finale: è un motivo di orgoglio farlo qui a Udine, partendo dalla spinta meritoria di una società che investe nel mondo del calcio da 40 anni, con discrezione, passione e lungimiranza, oltre al senso di responsabilità per saper donare alla propria comunità vantaggi altamente significativi. Per questa gara è fondamentale l’impegno degli enti istituzionali, di Figc e Uefa. Quando abbiamo parlato di Udine al presidente Uefa Ceferin, abbiamo raccontato la qualità del modello udinese, che ha prevalso su altre possibili soluzioni. La sua sensibilità ci ha consentito di spalancare una finestra su questa regione, che permetterà a tante persone di godere delle bellezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di una realtà che sta vivendo con entusiasmo palpabile un evento storico per l’intero Paese. L’impegno per aver voluto portare in Italia un evento di questa importanza è stato ripagato. E’ per noi fondamentale – conclude Gravina – investire in eventi sportivi con lo sguardo che va ad Euro2032 con la speranza che anche Udine possa avere un ruolo in quell’occasione. Termino con un grande grazie al mondo del volontariato che riguarda lo sport e tutte le competizioni calcistiche. Senza di loro questi eventi non sarebbero possibili”.

“La data del 13 agosto resterà nella storia del calcio dell’Udinese e nella nostra regione”, aveva esordito, facendo gli onori di casa, il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino. “Questa serata è l’epilogo e un punto di partenza di un lavoro iniziato tanto tempo fa quando abbiamo iniziato a pensare alla ristrutturazione del nostro Stadio, pensato anche per ospitare eventi di questa portata. Sarà l’occasione per portare il nostro territorio al centro dello sport mondiale, dando una grande occasione di visibilità alla città”, ha aggiunto Collavino. “Questo evento vuole essere un’occasione per rappresentare al meglio il marchio ‘IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA’ che abbiamo nelle nostre maglie, cercando di rappresentare al meglio il nostro territorio dal punto di vista turistico. Siamo elettrizzati di ospitare la partita più importante di tutti i tempi della nostra Regione con gli occhi di 25 milioni di spettatori per questo evento”, ha detto ancora il dirigente del club friulano.

“E’ un grande lavoro di squadra fatto da enti locali, UEFA e FIGC. Ringrazio UEFA e FIGC per la fiducia, così come le istituzioni. Siamo pronti ad accogliere i tifosi, ad ospitare questo evento, per godere una serata di spettacolo e calcio di altissimo livello. Orgoglio di poter dire che tutto questo accade a Udine”, ha concluso Collavino.

