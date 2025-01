Suzuki al CES di Las Vegas promuove la filosofia “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi”

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è presnete al CES, il Consumer Electronics Show, la cui edizione 2025 si tiene dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas. Il tema dello stand Suzuki è “Impact of the Small: Creating the small for big change”. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo di comunità che condividano l’approccio progettuale di Suzuki “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello), la filosofia progettuale che ha guidato l’azienda sin dalla sua nascita. Al CES 2025, i visitatori dello stand Suzuki potranno vedere esposti alcuni dei modelli che rappresentano questa filosofia. Sarà esposto il mini van Suzuki Super Carry, emblema di questo approccio, già prodotto e venduto in Giappone. Verrà presentato il concetto di piattaforma multiuso e-Mobility, che utilizza la tecnologia avanzata per sedie a motricità elettrica. Anche le collaborazioni con i partners Applied Electric Vehicles e Glydways verranno evidenziate attraverso l’esposizione dei loro veicoli.

L’esposizione di Suzuki al CES 2025 è incentrata su modelli prodotti in volumi ridotti che mirano al miglioramento della società e ad affrontare alcune delle esigenze irrisolte. Suzuki punta a collaborare con partner che condividano tale visione, dando vita a nuovi progetti per il futuro. “Siamo lieti di essere presenti al CES per la prima volta, convinti che l’approccio produttivo di Suzuki possa offrire soluzioni significative alle sfide sociali, comprese le preoccupazioni ambientali e la neutralità carbonica. Al CES 2025, siamo orgogliosi di collaborare con partner che condividono la nostra visione per garantire la libertà di movimento a livello globale, migliorando come una ‘Lifestyle Infrastructure Company’ che plasma il mondo di domani” ha dichiarato il presidente di Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki.

foto: Suzuki Italia

