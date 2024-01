Suzuki al Motor Bike Expo con tre versioni speciali

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki apre il 2024 con la partecipazione al Motor Bike Expo di Verona dove presenta tre versioni speciali: due per la Crossover GSX-S1000GX uno per la Sport Enduro Tourer V-Strom 800DE. La GSX-S1000GX appena presentata a EICMA 2023 e già protagonista del lancio stampa internazionale sposta l’accento sull’attitudine sportiva o su quella turistica con le versioni speciali Touring o Sport: due modelli ricchi di accessori originali che enfatizzano la polivalenza della nuova Crossover di Hamamatsu e che si aggiungono alla straordinaria dotazione tecnologica, ciclistica ed elettronica della GSX-S1000GX esaltandone l’anima di “Supreme Sport Crossover”. La GSX-S1000GX Touring ha tutto quello che serve per un comfort maggiore nei lunghi viaggi e prevede borse laterali in tinta, Sella premium, manopole riscaldabili e cavalletto centrale. La GSX-S1000GX Sport è rivolta a chi desidera più versatilità e grinta, l’allestimento dedicato prevede borse laterali in tinta, sella Premium, manopole riscaldabili, parabrezza basso fumè, terminale di scarico Akrapovic in titanio con fondello in carbonio. Le GSX-S1000GX Touring e GSX-S1000GX Sport saranno disponili nelle concessionarie a partire da febbraio 2024 ciascuna al prezzo di listino di 19.000 euro.

Il Motor Bike Expo è anche il palcoscenico per presentare la nuova V-Strom 800DE Djebel, una versione speciale dell’apprezzata Sport Enduro Tourer. Nel 2024, l’iconica V-Strom 800DE viene affiancata da una versione inedita caratterizzata da una grafica evocativa e una dotazione ancora più orientata all’avventura.

La V-Strom 800DE Djebel attinge nella sua livrea all’Heritage di Suzuki e alle mitiche DR600R Djebel e DR650R Djebel (verificare gli spazi) che dal 1986 in poi seppero conquistare gli amanti dell’esplorazione e dei Rally grazie anche al legame con l’indimenticabile DR-Z che partecipò in più edizioni della Paris-Dakar con il pilota belga Gaston Rahier. Le nuove colorazioni riprendono le livree che hanno fatto la storia delle monocilindriche Enduro degli anni ’80 e ’90, negli stessi iconici colori Suzuki che hanno poi reso memorabili modelli come la DR 750 Big, vera e propria capostipite delle Big Enduro.

Nella V-Strom 800DE Djebel la dotazione si arricchisce del terminale di scarico Akrapovic in titanio con fondello in fibra di carbonio mentre la scelta degli pneumatici di primo equipaggiamento vede sui cerchi da 21″ e 17″ i Dunlop Trailmax Raid, dal look aggressivo e con una destinazione marcatamente fuoristradistica rispetto agli Dunlop Trailmax Mixtour della V-STROM 800DE. La nuova V-Strom 800DE Djebel sarà disponibile solo sul Web Store Suzuki a partire dal 19 gennaio 2024 al prezzo di listino di 13.900 Euro.

Si apre alle 10:30 del 19 gennaio su CharityStars l’asta benefica che mette in vendita i due scooter Suzuki Address 110 utilizzati durante la stagione MotoGP 2022 dai piloti Joan Mir e Alex Rins per i loro spostamenti nel paddock. Sono due esemplari unici, messi a disposizione da Suzuki per l’iniziativa di beneficenza nell’esclusiva livrea nata ad hoc per ciascuno dei due piloti che hanno partecipato alla stagione MotoGP 2022 in sella alle Suzuki GSX-RR vincenti nel GP d’Australia e in quello di Valencia.

Si parte dal valore di 800 Euro per ciascuno scooter, con rilanci da 50 euro, e la durata prevista dell’asta è di due settimane. Conclusa l’asta, il ricavato sarà devoluto a Casa UGI Torino, struttura nata nel 2006 allo scopo di ospitare gratuitamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi in terapia presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita che risiedono fuori Torino.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).