Suzuki e il Torino festeggiano decimo anniversario partnership

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki e la squadra di calcio del Torino festeggiano il decimo anniversario di una partnership iniziata nel 2013. Accomunate da una storia ultracentenaria e gloriosa, passione e determinazione hanno permesso loro di vincere le sfide più impegnative e superare i momenti più difficili. Valori come coraggio, lealtà, orgoglio e senso di appartenenza hanno vestito come un’armatura i loro uomini e guidato nei decenni la loro attività, sempre proiettata verso il futuro ma con le radici saldamente ancorate al passato e al proprio territorio. Per celebrare i dieci anni insieme, oggi 23 febbraio è stata svelata una maglia limited Edition, chiamata “Fujin10”, disegnata da Kimihiko Nakada, Direttore del Suzuki Design Center di Torino, uno dei quattro Centri Stile Suzuki al mondo e unico in Europa, che si è ispirato a soggetti e temi della cultura tradizionale giapponese. La maglia è stata presentata ufficialmente al pubblico e alla stampa presso la Rinascente di Torino, dove rimarrà in esposizione per due settimane e verrà indossata dalla squadra durante il prossimo incontro casalingo del 06 marzo Torino-Bologna. La maglia sarà quindi posta in vendita presso gli Store ufficiali del Torino FC. e online per tutti gli appassionati.

Il concept della “Fujin10” nasce nel Suzuki Design Center Suzuki di Torino da un’idea del capo designer Kimihiko Nakada, in collaborazione con il Torino FC e Joma. Nakada è stato ispirato dalla celebre opera d’arte giapponese “Fujin Raijin Zu”, che ritrae il dio del tuono, il “Raijin”, colui che fa ruggire il cielo a colpi di tamburo, e il dio dei fulmini, il “Fujin” che invece controlla il vento e le nuvole, portandoli in una borsa.

Considerate talvolta causa di grandi disastri naturali, le due divinità sono state viste nell’antichità anche come salvatrici del Giappone, artefici delle tempeste che hanno fatto fallire più volte gli attacchi degli invasori. Queste leggende hanno fatto sì che divenisse di buon auspicio raffigurare scene di bufere provocate dagli dei sulle uniformi giapponesi da battaglia chiamate “Jinbaori”. Traendo spunto da questi racconti tradizionali, Kimihiko Nakada ha voluto rivisitare queste immagini e proporle sulla maglia celebrativa del Torino, assieme all’immancabile logo Suzuki, creando una maglia che accompagnasse il Torino FC in campo.

“Da Hamamatsu a Torino soffia favorevole il vento della vittoria: i giocatori che indosseranno queste maglie saranno protetti dal dio del vento e ispirati dal dio del tuono.” ha commentato con fierezza Kimihiko Nakada. Tra l’altro non va dimenticato che Suzuki nasce e ha tuttora sede ad Hamamatsu, cittadina nel sud del Giappone famosa proprio per i suoi forti venti e chiamata non a caso “Windy Town”.”Il Torino Football Club è una squadra che si distingue nel panorama della Serie A per la storia prestigiosa e romantica al contempo, per il tifo appassionato e fedele e per la gestione virtuosa e ambiziosa che con la lungimirante Presidenza di Urbano Cairo ha dimostrato di saper interpretare in modo autentico i valori del rispetto dell’avversario e del rispetto delle regole, che animano lo sport. Per questo Suzuki è onorata di essere scelta sin dal 2013, anno dopo anno, per accompagnare in campo la Società e i ragazzi del Toro. Sono felicissimo di aver ricevuto il più bel regalo per il 10° compleanno che Suzuki potesse desiderare, vestendo in campo la maglia celebrativa Fujin10, un vero esemplare da collezione della storia del Toro e del design giapponese” dichiara il Presidente di Suzuki Massimo Nalli.

“Ci sono traguardi che meritano di essere festeggiati in un modo speciale. Ripenso ad esempio alla maglia celebrativa che utilizzammo nel novembre del 2020 per rendere omaggio al titolo mondiale di Joan Mir, in MotoGP, in sella alla Suzuki. Con Suzuki, corporation di fama mondiale, azienda dalla gloriosa storia ultracentenaria, proprio come il Torino, ci unisce da dieci anni un legame sempre più forte, consolidato dai risultati raggiunti insieme e da sentimenti di stima e amicizia. Dieci anni rappresentano una tappa significativa nel nostro percorso che confido sia ancora lungo e proficuo. Perciò siamo orgogliosi di scendere in campo contro il Bologna, il prossimo 6 marzo, con una maglia concepita ad hoc dal Direttore del Centro Design Suzuki, Kimihiko Nakada, per celebrare questa nostra partnership. Tradizione e innovazione. Avanti così: e Sempre Forza Toro!” dice il Presidente del Torino F.C., Urbano Cairo.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).