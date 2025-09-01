Suzuki protagonista al 65^ Salone Nautico Internazionale di Genova

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki sarà presente al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre 2025, con uno spazio espositivo all’interno del Padiglione B – stand D4-E5 – e lungo la banchina Nord adiacente al padiglione stesso, dove saranno ormeggiate 9 imbarcazioni disponibili per le prove in mare.

Suzuki esporrà a Genova la gamma completa dei fuoribordo, articolata in un assortimento ampio e trasversale che si estende dai portatili da 2,5 HP ai potenti V6 da 350 HP. Una proposta tecnica e commerciale che si distingue per completezza e varietà, grazie anche alla disponibilità di modelli con diverse lunghezze di gambo, colorazioni alternative – Nebular Black e Super Cool White – e dotazioni che includono le più evolute soluzioni tecnologiche disponibili oggi nel segmento dei fuoribordo. Sullo stand sarà esposta anche la Suzuki Stealth Line, una gamma con un suo tratto distintivo dato dall’esclusiva livrea Matte Black, una particolare verniciatura nera opaca che dona una personalità raffinata a modelli dal carattere deciso e unico, grazie alla tecnologia innovativa che caratterizza il marchio Suzuki nell’ambito dei fuoribordo.

Oltre ai fuoribordo Suzuki saranno esposti i tender Suzukino, la gamma di mini RIB di lusso, realizzata in collaborazione con Geniuss. Caratterizzata dall’esclusivo sistema di ancoraggio del motore all’interno del gommone che consente di velocizzare il varo (non è più necessario smontare il fuoribordo ogni volta che si rimessa il tender), la gamma si compone di 3 modelli: Suzukino 250 e 285 Open e Suzukino 290 Duetto. Sullo Stand sarà possibile visitare l’Atlante Z340, una barca walkaround di 10 m di lunghezza e 3,30 m di larghezza, offerta in package con i fuoribordo Suzuki, che sarà visibile a secco per consentire al pubblico di valutarne il design funzionale, la carena progettata per stabilità e prestazioni anche con mare mosso e l’ampia cabina per 4 persone, con bagno separato, cucina esterna con frigo e area prendisole a poppa. All’interno dell’area espositiva di oltre 600 mq sarà allestito uno spazio dedicato alla tecnologica Suzuki Ultimate, dove sarà possibile approfondire il funzionamento dei sistemi Drive by Wire, Steer by Wire con joystick, Suzuki Dual Prop e #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector), un dispositivo a tutela dell’ambiente installato di serie sui motori da 100 a 140 HP (2,4 litri di cilindrata) che consente di filtrare le microplastiche contenute nell’acqua durante la normale navigazione.

Presso la banchina Nord del salone, sarà possibile effettuare le prove in mare a bordo di 9 imbarcazioni motorizzate con propulsori della gamma fuoribordo Suzuki.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).