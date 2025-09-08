Suzuki Swift festeggia le 10 milioni di unità vendute nel mondo

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki annuncia che la compatta Swift ha raggiunto lo scorso luglio il traguardo di 10 milioni di unità vendute a livello globale. Un risultato straordinario ottenuto in 20 anni e 8 mesi dal debutto del modello, avvenuto in Giappone nel novembre 2004.

Fin dal suo lancio, Swift ha rappresentato una svolta nello spirito costruttivo di Suzuki. Concepita come auto strategica globale, le diverse generazioni della Swift hanno conquistato nel mondo prestigiosi riconoscimenti, tra cui i titoli di “Car of the Year” in Giappone e in numerosi altri Paesi, affermandosi come modello di punta apprezzato da milioni di clienti. Suzuki Swift è prodotta negli stabilimenti dislocati in Giappone, Ungheria, India, Cina, Pakistan e Ghana e commercializzata in oltre 170 Paesi e regioni del mondo, tra cui Giappone, India ed Europa. Dei 10 milioni di Swift venduti in tutto il mondo, il 60% proviene dall’India, il 14% dall’Europa, l’8% dal Giappone e il 18% dal resto del mondo. In india, dal lancio nel 2005, ha venduto circa 6 milioni di unità diventando leader nel mercato delle città del subcontinente.

“Grazie ai clienti di tutto il mondo che hanno scelto Swift, siamo orgogliosi di annunciare che le sue vendite globali cumulative hanno raggiunto i 10 milioni di unità. A loro va il nostro più sincero ringraziamento. Lanciata nel 2004 come city car progettata per soddisfare gli standard internazionali, negli anni Swift è diventata uno dei modelli di punta di Suzuki. E’ stata anche il primo modello ad essere prodotto quasi contemporaneamente in quattro Paesi, segnando una pietra miliare nell’espansione globale del Gruppo. Il team Suzuki continuerà a impegnarsi per offrire prodotti di alta qualità a supporto della mobilità quotidiana dei nostri clienti in tutto il mondo” dichiara il Presidente Toshihiro Suzuki.

– foto: ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).