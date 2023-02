Suzuki Winter Triathlon, a Predazzo vincono Mairhofer e Lamastra

PREDAZZO (ITALPRESS) – Sandra Mairhofer (Triathlon Granbike) e Giuseppe Lamastra (Trisports.it Team) si sono aggiudicati la prova del Suzuki Winter Triathlon Circuit andata in scena a Predazzo (TN). Tra gli uomini, alle spalle di Lamastra si sono piazzati il fresco campione europeo Franco Pesavento (Granbike Triathlon) ed il compagno di squadra del vincitore Alessandro Saravalle. In campo femminile, invece, la campionessa europea Mairhofer non ha concesso nulla alle avversarie ed ha preceduto sul traguardo Aline Ollier (Trisports.it Team) e la Junior Iris Pecorari (Go Tri Team). Le prossime tappe del Suzuki Winter Triathlon Circuit saranno quelle del 18 e 19 febbraio ad Asiago (VI) e del 25 e 26 febbraio a Valbondione (BG).

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).