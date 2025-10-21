X
<
>

Svolta in Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna Premier

| 21 Ottobre 2025 15:02 | 0 commenti

Svolta in Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna Premier

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Giornata storica per il Giappone. Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a occupare questo ruolo nel Paese.

Takaichi, conservatrice 64enne conosciuta come la “Lady di Ferro” del Giappone, ha ottenuto dalla Camera Bassa 237 voti, 13 in più della maggioranza necessaria. Takaichi, leader dell’LDP, il Partito Liberaldemocratico, è il quarto Primo Ministro in 5 anni in Giappone.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI