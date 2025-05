Taekwondo, “Kim & Liù”: oltre 1800 giovani in gara al Foro Italico di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il torneo di taekwondo per giovani atleti più grande ed importante d’Europa torna nella cornice più iconica dello sport italiano: il “Kim & Liù 2025” si prepara a colorare il Foro Italico di Roma il 30 e 31 maggio con 1800 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi europei, accompagnati da 220 società sportive. Un evento che celebra lo sport di base e la passione per il taekwondo fin dalle sue radici, riempiendo un impianto simbolo dello sport nazionale.

Il “Kim & Liù” non è solo una competizione: è una grande festa educativa, dove ogni incontro è un’occasione di crescita, condivisione e rispetto. In un’atmosfera unica, tra famiglie, tecnici e piccoli atleti, il Foro Italico si trasforma in un luogo dove i valori dello sport – inclusione, impegno, fair play – diventano realtà tangibili. L’ingresso all’evento è gratuito, aperto a tutti coloro che vogliono vivere da vicino l’energia e l’entusiasmo del taekwondo.

Nel corso del weekend sono in programma anche due spettacolari esibizioni del Ciao Team, la squadra federale di taekwondo freestyle: un momento coinvolgente e ad alto impatto visivo che mostrerà al pubblico il lato più dinamico e scenografico di questa disciplina. L’appuntamento con il taekwondo italiano al Foro Italico proseguirà anche l’1 e 2 giugno con l’Olympic Dream Cup, la Coppa Italia del taekwondo.

Saranno intorno ai mille gli atleti e le atlete, in rappresentanza di 18 regioni italiane, a darsi battaglia in un confronto ad altissimo livello: una sfida a squadre regionali che decreterà la regione più forte d’Italia, in un clima di sana competizione e spirito di appartenenza.

“Abbiamo scelto, da anni, di portare il nostro evento più importante per i giovanissimi e la Coppa Italia delle regioni nel luogo simbolo dello sport italiano, il Foro Italico, perché crediamo che lo sport di base meriti la cornice più prestigiosa e che sia di ispirazione per migliaia di bambini che sognano di diventare campioni – ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito – Il Kim & Liù e l’Olympic Dream Cup rappresentano la nostra visione: uno sport accessibile, formativo e ispirato ai valori olimpici di rispetto e inclusione. È da qui che nasce il futuro del taekwondo italiano. Oggi lo sport, più che mai, è uno strumento indispensabile per la crescita dei ragazzi: è un qualcosa che a loro piace, e noi abbiamo la responsabilità di svilupparlo e integrarlo nel vivere comune delle persone. In continuità con questa visione, che unisce la base e il vertice, siamo orgogliosi di poter ospitare al Foro Italico anche le edizioni 2026 e 2027 del World Taekwondo Roma Grand Prix, uno dei più importanti eventi internazionali del calendario mondiale”.

