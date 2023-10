Tajani “Attacco nella Striscia di Gaza sia mirato a terroristi”

ROMA (ITALPRESS) – Abbiamo “chiesto agli israeliani che questo attacco sia mirato contro i terroristi. C’è una bella differenza tra Hamas ed i palestinesi che sono vittime di Hamas. Tra di loro ci sono tanti cristiani”. Così, in merito all’operazione di terra delle forze israeliane nella Striscia di Gaza, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine della manifestazione della Coldiretti, a Roma.

“Siamo per i corridoi umanitari. Sono stato in Egitto e in Giordania, stiamo lavorando con i Paesi Arabi affinchè convincano Hamas a non utilizzare come scudi umani gli ostaggi e la popolazione civile”, aggiunge Tajani.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).