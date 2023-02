Tajani “Il 41 bis ora non si tocca”

MILANO (ITALPRESS) – “Il 41 bis non si può toccare in questo momento perchè bisogna ancora sconfiggere mafia e terrorismo. Quindi è assolutamente indispensabile continuare ad avere il 41 bis , come strumento di garanzia per la sicurezza dello Stato”.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento elettorale a Milano per le elezioni regionali del 12-13 febbraio. “Il 41 bis serve a impedire che ci siano collegamenti esterni per detenuti che hanno commesso reati gravissimi e possono continuare a dare indicazioni o ordini ai loro sodali”, ha aggiunto.

