X
<
>

Tajani: linea politica estera chiara, la diamo Meloni ed io

| 20 Settembre 2025 16:59 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 20 set. (askanews) – Sugli esteri “la linea politica è chiara, la dà il presidente del Consiglio insieme con il ministro degli Esteri. Poi possono esserci delle opinioni, delle sfumature diverse. Ma la linea politica è una sola ed è quella che indichiamo con il presidente (Giorgia) Meloni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio italiano, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda su Matteo Salvini nel corso di un video collegamento con il Festival di Open.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA