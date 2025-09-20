Tajani: linea politica estera chiara, la diamo Meloni ed io

Roma, 20 set. (askanews) – Sugli esteri “la linea politica è chiara, la dà il presidente del Consiglio insieme con il ministro degli Esteri. Poi possono esserci delle opinioni, delle sfumature diverse. Ma la linea politica è una sola ed è quella che indichiamo con il presidente (Giorgia) Meloni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio italiano, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda su Matteo Salvini nel corso di un video collegamento con il Festival di Open.