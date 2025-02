Tajani: l’Ue ci sarà e gli Usa continueranno a sostenere l’Ucraina

Monaco, 15 feb. (askanews) -“L’Europa c’è, c’è sempre stata e ci sarà per la sicurezza dell’Ucraina, anche Rubio (il Segretario di Stato Usa) nel suo intervento ha detto in modo chiaro che non ci sarà nessun abbandono da parte Usa, anzi gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina e tutto ciò che sarà fatto non sarà mai a detrimento della Nato”.Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando del sostegno all’Ucraina a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.