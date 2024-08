Tajani: non c’è possibilità che il governo cada

Roma, 26 ago. (askanews) – Il governo non cadrà per mano di Forza Italia. L’ha ribadito oggi il numero uno del partito di centrodestra Antonio Tajani, intervenuto oggi a Non stop news su Radio 102.5.

“Non c’è nessuna possibilità che il governo cada. Ognuno è libero di fare delle proposte, di avere delle idee, nell’ambito di un dibattito. Non siamo un partito unico, io rivendico il diritto di dire ciò che ritengo giusto per tutelare gli interessi del nostro paese. Poi possono esserci differenze, ma io non litigo con nessuno”, ha detto Tajani chiarendo che comunque porrà il tema della cittadinaza, che l’ha portato in rotta di collisione con altre componenti della masggioranza di governo, ma di non ritenerlo “il tema principale”, a fronte di una priorità data alla manovra economica.

“Non c’è alcuna ipotesi di problemi per il governo – ha detto ancora Tajani – posti da Forza Italia. Noi siamo leali con gli elettori, siamo leali con gli alleati, abbiamo le nostre idee, nessuno può darci ordine e noi non vogliamo dare ordini ad altri”.