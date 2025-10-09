Tajani “Pace in Medio Oriente vicina, Italia pronta a fare sua parte”

ROMA (ITALPRESS) – Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia,che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza .Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina”. E’ il commento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alle ultime positive notizie arrivate dal Medio Oriente.

