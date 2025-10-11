X
Tajani sente Rubio “Al lavoro per una rapida attuazione del Piano Trump”

11 Ottobre 2025

Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio. Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono congratulato per l’efficacia dell’azione americana, un grande successo politico e diplomatico. L’Italia continuerà nel suo impegno umanitario per assistere la popolazione palestinese e lavorerà per garantire la sicurezza di Israele”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.Il Governo italiano – aggiunge – sarà pienamente impegnato al fianco degli Stati Uniti e degli altri partner europei e regionali per contribuire a creare le giuste condizioni di stabilità. Siamo pronti a partecipare con i nostri militari ad una missione di pace e sicurezza, con le nostre imprese a ricostruire Gaza partendo da scuole e ospedali”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

