Taormina, Michael Douglas contro Trump: mi vergogno e mi scuso

Taormina, 10 giu. (askanews) – “Mi rendo conto che il mio Paese è responsabile del caos che regna nel mondo. Mi scuso e mi vergogno con i miei amici, con i miei vicini in Canada, in Messico o in tutti i Paesi dell’Ue e della Nato. Sono imbarazzato e mi scuso”. Così Michael Douglas durante una masterclass al Taormina Film Festival. L’attore e produttore, vincitore di due Oscar, è ospite della serata d’apertura della 71esima edizione e riceverà il Taormina Excellence Achievement Award.”Questo è un festival cinematografico ed è molto difficile passare cinque minuti senza menzionare ‘la grande T’, preferisco non entrare nel merito – ha aggiunto l’attore americano riferendosi al presidente Usa Donald Trump – Penso che nella mia vita, e sono nato nel 1944, questo sia il periodo peggiore che io possa ricordare. Sono nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale ma nella mia vita, questo è il periodo peggiore”.