TARM30, parte da Cattolica nuovo tour dei Tre Allegri Ragazzi Morti

Roma, 25 gen. (askanews) – Il 2024 è un anno particolare per i Tre Allegri Ragazzi Morti, che festeggiano il loro trentesimo anniversario. Tutti gli eventi legati a questo traguardo saranno contrassegnati dall’hashtag #TARM30 e, mentre la scaletta completa è ancora avvolta nel mistero, la band promette che ogni concerto sarà un’esplosione di energia “rumorosa”.

Il ricco calendario di eventi verrà inaugurato con un “concerto disegnato” il 12 aprile al Regina Fumetti Festival a Cattolica (Rimini), seguito da sei concerti nei club italiani: il 24 aprile a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 26 a Modena (Vibra), il 27 a Trieste (Teatro Miela), il 2 maggio a Roma (Monk), il 3 a Firenze (Viper Theatre) e il 4 a Fontanafredda (PN) presso l’Astro Club.

Verso la fine di maggio (24-25-26), inoltre, i Tre Allegri Ragazzi Morti entreranno nella storia come i primi artisti a esibirsi in tutti e tre i giorni del Mi Ami Festival di Milano. I tre concerti, ognuno dedicato a una decade della loro carriera, includeranno un tuffo negli anni ’90 il 24 maggio, un tributo agli anni zero il 25 maggio e una sorpresa il 26 maggio.

L’acronimo “TARM” rappresenta l’essenza stessa della band, ovvero Tre Allegri Ragazzi Morti: un trio, composto da Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni, che ha scritto pagine cruciali nella storia della musica alternativa italiana.

I Tre Allegri Ragazzi Morti festeggiano 30 anni di musica, avventure e indipendenza, con oltre 1.500 concerti, 9 album, fumetti e la fondazione di un’etichetta, La Tempesta, che sin dalla sua nascita, ha sostenuto la musica indipendente italiana, contribuendo al successo del trio friulano.