Teatro, Mattarella: è motore libetà e pensiero, le chiusure rammaricano

Roma, 12 set. (askanews) – “Il teatro come veicolo come motore di tempi di libertà , di pensiero critico, di pensiero libero , così il teatro accompagna la vita sociale, sollecita a riflettere “. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i finalisti e la giuria del premio “Le maschere del teatro italiano”.

“Il teatro è parte essenziale della cultura e della storia del nostro come di qualunque altro

paese” ha detto il capo dello Stato ricordando gli esordi di Visconti, Eudardo e Streheler nell’immediato e dopoguerra: “il teatro è stato protagonista della ripresa del paese e lo ha accompagnato e lo accompagna”.

“Esprimo riconoscenza al complesso del teatro nel nostro paese e anche un motivo di rammarico nel vedere che alcuni teatri chiudono”, ha aggiunto “Ma il complesso del mondo teatrale rimane per il nostro paese un punto di riferimento” per la vita culturale e sociale.