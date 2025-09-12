X
<
>

Teatro, Mattarella: è motore libetà e pensiero, le chiusure rammaricano

| 12 Settembre 2025 18:02 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 12 set. (askanews) – “Il teatro come veicolo come motore di tempi di libertà , di pensiero critico, di pensiero libero , così il teatro accompagna la vita sociale, sollecita a riflettere “. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i finalisti e la giuria del premio “Le maschere del teatro italiano”.

“Il teatro è parte essenziale della cultura e della storia del nostro come di qualunque altro
paese” ha detto il capo dello Stato ricordando gli esordi di Visconti, Eudardo e Streheler nell’immediato e dopoguerra: “il teatro è stato protagonista della ripresa del paese e lo ha accompagnato e lo accompagna”.

“Esprimo riconoscenza al complesso del teatro nel nostro paese e anche un motivo di rammarico nel vedere che alcuni teatri chiudono”, ha aggiunto “Ma il complesso del mondo teatrale rimane per il nostro paese un punto di riferimento” per la vita culturale e sociale.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA