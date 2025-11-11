X
Tennis, Alcaraz batte a fatica Fritz alle Atp Finals

Roma, 11 nov. (askanews) – Carlo Alcaraz batte in rimonta Taylor Fritz alle Atp Finals ed avrà la certezza di chiudere da n.1 il ranking Atp nel 2025. Lo spagnolo ha fatto molta fatica per avere la meglio su Fritz. Ha perso il primo set al tie-break (7-2) contro un ottimo Fritz rischiando tantissimo nel secondo parziale, annullando due palle-break sul 2-2 in un quinto game lungo oltre 14 minuti. È la svolta: Alcaraz ritrova la prima di servizio, strappa la battuta all’ultima occasione disponibile per chiudere 7-5 e nel terzo set domina 6-3. Si avvicina alle semifinali: per l’aritmetica deve sperare che De Minaur batta stasera Musetti

