Tennis, Alcaraz parte bene, battuto De Minaur

Roma, 9 nov. (askanews) – Carlos Alcaraz non sbaglia al debutto alle Atp Finals e batte Alex De Minaur con il punteggio di 7-6, 6-2 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Partita divisa in due parti: il primo set è stato molto equilibrato, con Alcaraz che dopo aver conquistato il break nel quarto game ha perso la battuta nel settimo gioco. Inevitabile il tiebreak, vinto in rimonta (era sotto 3-5) dallo spagnolo con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, invece, gran gestione da parte di Alcaraz, che ha chiuso con un netto 6-2 grazie al doppio break di vantaggio.