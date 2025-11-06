Tennis, Atp Finals: Sinner con Zverev, Shelton e (forse) Musetti

Roma, 6 nov. (askanews) – Svelati i gironi delle Atp Finals 2025 in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Jannik Sinner nel girone con Zverev e Shelton, possibile derby con Musetti. Nell’altro raggruppamento ci saranno Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. Nel doppio Bolelli/Vavassori inseriti nel gruppo Fleming.

Atp Finals, i gironi – Singolare

Gruppo Bjorn Borg

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Auger Aliassime O Musetti

Gruppo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Taylor Fritz

Alex De Minaur

Doppio

Gruppo Peter Fleming

Julian Cash/Lloyd Glasspool

Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Kevin Krawietz/Tim Puetz

Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Gruppo John Mcenroe

Harri Heliovaara/Henry Patten

Marcelo Arevalo/Mate Pavic

Neal Skupski/Joe Salisbury

Christian Harrison/Evan King