Tennis, Atp Finals: Sinner con Zverev, Shelton e (forse) Musetti

Roma, 6 nov. (askanews) – Svelati i gironi delle Atp Finals 2025 in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Jannik Sinner nel girone con Zverev e Shelton, possibile derby con Musetti. Nell’altro raggruppamento ci saranno Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. Nel doppio Bolelli/Vavassori inseriti nel gruppo Fleming.
Atp Finals, i gironi – Singolare
Gruppo Bjorn Borg
Jannik Sinner
Alexander Zverev
Ben Shelton
Auger Aliassime O Musetti
Gruppo Jimmy Connors
Carlos Alcaraz
Novak Djokovic
Taylor Fritz
Alex De Minaur
Doppio
Gruppo Peter Fleming
Julian Cash/Lloyd Glasspool
Marcel Granollers/Horacio Zeballos
Kevin Krawietz/Tim Puetz
Simone Bolelli/Andrea Vavassori
Gruppo John Mcenroe
Harri Heliovaara/Henry Patten
Marcelo Arevalo/Mate Pavic
Neal Skupski/Joe Salisbury
Christian Harrison/Evan King
