Roma, 16 nov. (askanews) – Un Sinner spaziale domina Ruud 6-1, 6-2 in 1h 9′ e conquista per la seconda volta in carriera la finale delle Atp Finals. Partita senza storia, in cui Jannik ha regalato spettacolo alla Inalpi Arena, sempre più innamorata del proprio idolo. Domani alle 18 andrà a caccia del suo primo titolo alle Finals contro lo statunitense Taylor Fritz, già battuto questa settimana.