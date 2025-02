Tennis, Bellucci si arrende a De Minaur a Rotterdam

Roma, 8 feb. (askanews) – Finisce in semifinale a Rotterdam il sogno di Bellucci. Dopo le vittorie con Medvedev e Tsitsipas, l’italiano si arrende nella semifinale di Rotterdam all’australiano De Minaur, terza testa di serie e già finalista lo scorso anno nel torneo con un netto 6-1, 6-2. Il numero otto del mondo sbaglia pochissimo, comanda sempre gli scambi e non concede neppure una palla break a Bellucci. Ora attende in finale il vincente della sfida tra Alcaraz e Hurkacz, in campo dalle 19:30.