Tennis, Berrettini agli ottavi di Halle

Roma, 19 giu. (askanews) – Seppur con ventiquattro ore di ritardo, Matteo Berrettini si è qualificato per il secondo turno del Terra Wortmann Open, ATP 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania (montepremi €2,411,390), battendo lo statunitense Alex Michelseon in due set col punteggio di 76(5) 62. Per l’italiano, che ad Halle aveva già giocato una semifinale nel 2019, il successo è coinciso con la cinquantesima vittoria in carriera sull’erba. La cinquantunesima la andrà a cercare contro un altro americano, Marcus Giron, vincitore dell’unico precedente giocato in carriera quattro anni fa nel Masters1000 di Bercy.