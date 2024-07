Tennis, Berrettini al secondo turno di Wimbledon

Roma, 1 lug. (askanews) – Matteo Berrettini supera il primo turno dei Championships. L’azzurro ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 in poco meno di tre ore di gioco. Una partita che stava per complicarsi per l’azzurro dopo il terzo set perso e un fastidio alla schiena (necessario il medical time-out), ma Matteo ha giocato con la testa il quarto parziale, sfruttando anche i tanti errori di Fucsovics. Berrettini raggiunge così il 2° turno e attende Jannik Sinner, impegnato più tardi contro Yannick Hanfmann