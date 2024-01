Tennis, Binaghi: “Sinner a Sanremo? Sarebbe una delusione”

Roma, 30 gen. (askanews) – “Se Jannik Sinner andasse a Sanremo sarebbe una delusione, ne sarei meravigliato. Tutti ci andrebbero, ma lui è diverso; e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi”.

Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi a margine della presentazione del Report Sport 2023 al Foro Italico. “Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare – aggiunge – ma va protetto da tutti: dai dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa, dobbiamo proteggerlo”.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, lo ha pubblicamente invitato con un messaggio sui social. Il Festival è in programma dal 6 al 10 febbraio, settimana in cui Sinner non sarà in campo dopo essersi cancellato dall’ATP 250 di Marsiglia.