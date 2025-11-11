Tennis, Bolelli-Vavassori nella storia: semifinali Atp a Torino

Roma, 11 nov. (askanews) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori entrano nella storia del tennis italiano centrando per la prima volta le semifinali delle ATP Finals in corso a Torino. Il duo azzurro ha superato 7-6, 6-4 lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos nella seconda giornata del round robin di doppio, assicurandosi così l’accesso al turno successivo. La partita si è aperta in perfetto equilibrio. Gli italiani hanno mostrato grande scioltezza al servizio, approfittando di qualche imprecisione di Zeballos e conquistando una palla break già al quarto game, poi non sfruttata. Gradualmente, Granollers e Zeballos hanno trovato maggiore sicurezza, arrivando a ottenere tre palle break, tutte cancellate dagli azzurri che hanno continuato a spostare il gioco sull’argentino. Sul 5-5, Bolelli ha salvato un’altra situazione critica con una schiacciata a rete, costringendo infine gli avversari all’errore. Il set si è deciso al tie-break, vinto dai tricolori per 7-6.

Nel secondo set Bolelli e Vavassori hanno subito preso il controllo. Un rovescio incisivo di Bolelli sulla battuta di Zeballos ha fruttato il primo break della frazione, consolidato da un servizio impeccabile. Il duo italiano ha mantenuto il vantaggio, rispondendo con precisione ai tentativi di rimonta di Granollers e Zeballos e avvicinandosi a un nuovo break sul 5-3. Nonostante una risposta fortunata degli avversari, Bolelli e Vavassori hanno chiuso la partita 6-4, centrando un risultato storico.

Ora gli azzurri attendono il match tra i tedeschi Tim Pütz e Kevin Krawietz e gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool: una vittoria degli inglesi garantirebbe a Bolelli e Vavassori il primo posto nel raggruppamento con una giornata di anticipo.