Tennis, Cobolli in semifinale ad Amburgo

Roma, 22 mag. (askanews) – Flavio Cobolli vola in semifinale all’Atp 500 di Amburgo. Il romano è tra i migliori quattro sulla terra rossa tedesca grazie alla vittoria su Roberto Bautista Agut, n. 57 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-0 in un’ora e 25 minuti. Una partita in crescendo per Cobolli, bravo a non scomporsi soprattutto nel primo set. Cobolli tornerà in campo venerdì contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, n. 55 Atp.