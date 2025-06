Tennis, Errani-Paolini battute in finale a Berlino

Roma, 22 giu. (askanews) – Si ferma in finale la corsa delle azzurre Sara Errani/Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, nel tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 andato in scena sull’erba outdoor della capitale della Germania: le italiane cedono alla coppia composta dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls, le quali si impongono in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 [10-6] in un’ora e 28 minuti di gioco.