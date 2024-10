Tennis, Errani-Paolini in finale al WTA 1000 di Pechino

Roma, 5 ott. (askanews) – Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio non deludono e aggiungono un’altra finale di prestigio al loro 2024 fenomenale. Con la vittoria per 6-4 1-6 10-4 contro le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, le azzurre si aggiudicano un posto in finale al WTA 1000 di Pechino. La quinta finale di questa fantastica stagione. Un risultato che avvicina Sara e Jasmine alle Wta Finals di Riad. Per portarle in Arabia Saudita serve il pass, ma è solo questione di poco tempo per ottenere l’ufficialità matematica.