Roma, 14 nov. (askanews) – Taylor Fritz resta in corsa per un posto in semifinale alle Atp Finals. L’americano ha battuto in rimonta Alex De Minaur, sconfitto 5-7, 6-4, 6-3. Australiano già eliminato, Sinner sicuro della semifinale: se l’azzurro batterà Medvedev, Fritz sarà in semifinale. Altrimenti rischia di rimanere fuori