Roma, 21 nov. (askanews) – Jannik Sinner ancora in modalità Finals domina Baez 6-2, 6-1 e riporta l’Italia in parità nel quarto di finale con l’Argentina. Partita dominata dal n°1 del mondo, che ha lasciato le briciole al rivale. Ora decisivo il doppio con Bolelli/Vavassori (o Sinner/Berrettini) che affronteranno Molteni/Gonzalez. Chi vince andrà in semifinale con l’Australia.