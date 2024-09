Roma, 13 set. (askanews) – Doppio decisivo nella sfida di Coppa Davis tra Italia e Belgio. Gli azzurri vincono il primo singolare con Matteo Berrettini in rimonta contro l’esordiente Blockx (n. 253 ATP), poi arriva il ko di Flavio Cobolli contro Zizou Bergs 6-3, 6-7, 6-0. Anche in caso di vittoria nel doppio (Bolelli/Vavassori vs Gille/Vliegen), l’Italia non sarebbe già qualificata alla Final 8.