Tennis, Jannik Sinner in campo a Cincinnati

Roma, 6 ago. (askanews) – Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati per il Master 1000, dove dovrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Il tennista, numero uno del mondo, rientra dopo la vittoria a Wimbledon il 13 luglio e la successiva rinuncia al torneo di Toronto. A differenza dell’anno scorso, quando il suo successo a Cincinnati fu seguito dalla notizia della positività al clostebol, ora Sinner arriva in Ohio con un umore sereno, come dimostra la sua sconfitta scherzosa a calcio-tennis contro il coach Simone Vagnozzi.

Sinner, che vanta un bilancio di 26 vittorie e 3 sconfitte nel 2025, affronterà il torneo partendo direttamente dal secondo turno grazie al “bye” riservato alle teste di serie. Tra i suoi avversari più temibili c’è Carlos Alcaraz, che potrà incontrare solo in finale. A differenza di Sinner, lo spagnolo è assente da Toronto, ma torna a Cincinnati agguerrito. Novak Djokovic, invece, salta l’evento per prepararsi agli US Open.

In Ohio, oltre a Sinner, ci saranno altri quattro azzurri: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, un record per il tennis italiano in un Master 1000. Il torneo, con un montepremi milionario e un tabellone ampliato a 96 giocatori, segna un’altra tappa importante per Sinner. L’altoatesino tornerà a giocare sul cemento dell’Ohio contro uno tra Kopriva e un qualificato al secondo turno, mentre in semifinale potrebbe trovare Taylor Fritz. Tra gli avversari più ostici per Alcaraz invece ci saranno Alexander Zverev o Ben Shelton in un’ipotetica semifinale. Sarà già il primo snodo fondamentale per la testa del ranking: Sinner difende la vittoria (e quindi mille punti), Alcaraz invece soltanto 20. Lo scorso anno fu eliminato da Monfils al secondo turno.

L’obiettivo principale è difendere la sua posizione di numero uno del ranking, che detiene da 61 settimane, e prepararsi per l’altro grande obiettivo della stagione: gli US Open. Sinner affronterà questa sfida con un team rinnovato, che include il ritorno del preparatore atletico Umberto Ferrara.