Tennis, l’Arabia Saudita avrà il suo Masters 1000 dal 2028

Roma, 23 ott. (askanews) – Il tennis mondiale cambia volto. Dal 2028 l’Arabia Saudita ospiterà un nuovo Masters 1000, il decimo del circuito ATP. L’accordo è stato ufficializzato tra l’ATP e SURJ Sports Investments, società controllata dal Public Investment Fund (PIF) saudita.

Il nuovo Masters 1000 sarà di una sola settimana e non obbligatorio (non “mandatory”). Secondo Andrea Gaudenzi, CEO dell’ATP, “il calendario lo compiliamo di anno in anno ma sarà nella prima parte della stagione”. La sede esatta deve ancora essere definita, anche se Riad appare la favorita grazie alle infrastrutture già esistenti. Il torneo si affiancherà agli attuali nove Masters 1000: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi.

L’evento segna un punto di svolta: per la prima volta un paese arabo entra nella fascia più alta del tennis mondiale. Il progetto prevede anche un programma di sviluppo del tennis nazionale in collaborazione con la Saudi Tennis Federation, per promuovere la crescita del movimento tennistico locale.

“Portare un Masters 1000 in Arabia Saudita è un passo storico per il tennis nella regione”, ha dichiarato Bander Bin Mogren. Gaudenzi ha aggiunto: “È un momento di orgoglio, frutto di un percorso iniziato anni fa. L’Arabia ha dimostrato un autentico impegno verso il tennis”.

Dal 2024 Riad ospita le WTA Finals (garantite fino al 2026), mentre Gedda è dal 2023 la sede delle Next Gen ATP Finals. A questi appuntamenti si aggiunge il Six Kings Slam, l’esibizione milionaria vinta due volte da Jannik Sinner.