Tennis, Matteo Arnaldi accede al terzo turno di Shanghai

Roma, 7 ott. (askanews) – Prosegue la corsa di Matteo Arnaldi approdato al terzo turno del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina.

Il 22enne sanremese, n.42 ATP (“best”), dopo il successo in rimonta sull’australiano Popyrin, n.43 ATP, ha battuto sempre in rimonta per 36 63 64, in due ore e 19 minuti di gioco, il tedesco Jan-Lennard Struff, n.27 del ranking e 21 del seeding, centrando per la seconda volta il terzo turno in un “1000” quest’anno.