Tennis, Mattia Bellucci al secondo turno a Wimbledon

Roma, 30 giu. (askanews) – Mattia Bellucci vince la sua prima partita a Wimbledon. Il numero 73 del mondo, che lo scorso anno aveva ceduto in cinque set contro Ben Shelton, ha confermato i favori del pronostico contro il britannico Oliver Crawford (248 del ranking), in tabellone grazie a una wild card, al suo primo match in assoluto nel circuito maggiore. Dopo una partenza contratta, che l’ha visto perdere nettamente al tie-break, il 24enne lombardo ha alzato il livello e da quel momento non c’è stata più partita. 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 i parziali per Bellucci in circa tre ore di gioco. Al secondo turno ora ci sarà il ceco Jiri Lehecka, n. 25 e testa di serie n. 23 del seeding.